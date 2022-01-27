ضبط 14 عاملا من النيجر والسودان متهمين بسرق أسلاك كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، القبض على 14 عاملا وافدا من السودان والنيجر متهمين بسرقة أسلاك كهربائية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المواطنين في عدة مناطق.

وقالت الوزارة إن المتهمين أُلقي القبض عليهم من قِبل أعضاء وحدة التحري بمركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربع بالتعاون مع أعضاء فرع الدعم المركزي جنوب طرابلس.

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وأضافت الوزارة أن المتهمين قاموا أيضا «بحرق أسلاك كهرباء داخل مصنع خاص لتصنيع النضائد بمنطقة سوق الخميس إمسيحل، مشروع أبوعائشة الزراعي وبرفقتهم صاحب المصنع ليبي الجنسية ومقيم وادي الربيع»، مشيرة إلى «ضبط كمية من النحاس بالمصنع».

وأكدت وزارة الداخلية فتح محضر جمع الاستدلالات في الواقعة وأحالت المتهمين رفقة أوراق المحضر إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.

العمال الوافدين من السودان والنيجر الذين ألقي القبض عليهم جنوب طرابلس بتهمة سرقة أسلاك كهربائية. (وزوارة الداخلية)