مواطن يسلم مديرية أمن المرج 15 كيلو حشيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن المرج تسليم مواطن لكمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى مقر المديرية، اليوم الخميس، موضحة أن الكمية تقدر بـ15 كيلوغراما.

وقالت المديرية في بيان: «قام أحد المواطنين الشرفاء اليوم بتسليم كمية من المواد المخدرة (حشيش) عثر عليها على شواطئ طلميثه بوزن 15كيلو تقريبًا»، موضحة أن مدير الأمن العقيد وهبي الرخ هو من استلم الضبطية «التي ستحال إلى الجهات المختصة».

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قبل ذلك، أكدت وزارة الداخلية اليوم ضبط كميات من المخدرات في طرابلس والكفرة؛ إذ جرى ضبط شحنة من 3 آلاف و692 قرص ترامادول، ونحو 15 كيلو من الحشيش، وكيلو من الكوكايين في واقعتين.

وفي واقعة ثالثة، جرى ضبط نصف كيلو غرام من مخدر الكوكاكيين .

جانب من مخدر الحشيش بعد تسليمه، 27 يناير 2022. (مديرية أمن المرج)