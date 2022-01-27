«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر اليوم على ساحل سرت مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.