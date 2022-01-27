«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر اليوم على ساحل سرت مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، تتخللها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على الخليج.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية على ساحل الخليج، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج غدًا على ساحل الخليج وبنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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