أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق البلاد، مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خصوصًا على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و15 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوُّن ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، وتتكاثر السحب تدريجيًا من بعد ظهر يوم السبت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية، نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 8 و14 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع احتمال تكوُّن ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل بداية من مساء يوم السبت لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، وتزداد سرعتها من يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.