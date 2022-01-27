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حملة تعقيم لمدارس أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 01:25 صباحا
حملة تعقيم لمدارس أبوسليم
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
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انطلق في بلدية أبوسليم حملة تعقيم وتطهير المدارس والمرافق العامة من خلال التنسيق مع مكتب الخدمات الصحية ومكتب مراقبة التعليم وفرق الطوارئ بالبلدية.

ونشر المجلس البلدي أبوسليم عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، صورًا لعمليات التعقيم التي أجرتها الفرق المختصة يوم الأربعاء.

وأفاد المنشور بأن الحملة تضمنت رش وتعقيم فصول المدارس والمعامل ودورات المياه، وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والحد من انتشار فيروس كورونا.

- بالصور.. تحصين طلاب المدارس في «أبوسليم»

وثمنت البلدية جهود فريق لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية وشركة الخدمات العامة للمشاركة في حملة التعقيم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن مراسلة داخلية حول تفعيل التعليم عن بعد، لافتة إلى أن هذا البرنامج يخص الطلاب الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، بسبب الحالة الصحية التي ينصح بها الأطباء بعدم اختلاطهم أو وجودهم في الأماكن العامة ممّا يستوجب استثناءها من الحضور اليومي.

وأضافت أن هذه الحالات يسمح لها بالدراسة عن بُعد بشرط حضور التطبيقات والامتحانات، وهو ما جرى العمل به خلال العام الماضي بسبب الجائحة، أما باقي التلاميذ والطلاب فإن تواجدهم في المدارس يكون بالشكل الاعتيادي.

جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
جانب من حملة تعقيم المدارس في أبوسليم (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)
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