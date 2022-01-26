إصابات «كورونا» ترتفع للضعف في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 9 آلاف و703 إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال أسبوع (17 – 23 يناير)، بأكثر من ضعف الإصابات المسجلة في الأسبوع السابق، بنحو 4 آلاف و72 إصابة.

وقال المركز، في ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثالث في العام 2022، إن عدد الحالات المؤكدة خلال الأسبوع بين 17 و23 يناير الحالي، وصل إلى 9 آلاف و703 إصابات بمعدل إيجابية 23%، مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني في العام، الذي سجل 4 آلاف و72 إصابة، بمعدل إيجابية 13%.

ولفت التقرير إلى أن عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع وصل إلى 42 ألفًا و723 عينة، مقارنة بـ31 ألفًا و11 عينة، فيما سجلت 83 حالة وفاة، مقارنة بـ57 حالة في الأسبوع السابق.

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وأكد المركز ارتفاع حالات الإصابة المسجلة في عدد من المدن الليبية، منها طرابلس وبنغازي ومصراتة وجنزور والقره بوللي، وصرمان ويفرن، وقصر بن غشير، وبني وليد وزليتن، والخمس، وسرت وسبها، وترهونة، والماية والزنتان، والزاوية الغرب، والسبيعة، وزوارة، وظاهر الجبل، وغدامس، ومسلاتة والغريفة والجفرة وغات والبيضاء، مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني في 2022.

وارتفع عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، إلى مليون و998 ألفًا و817 حالة، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 967 ألفًا و663 حالة، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 12 ألفًا و35 حالة.