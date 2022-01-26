Atwasat

مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 09:08 مساء
مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، (وزارة الصحة)
alwasat radio

أوضح مكتب النائب العام أسباب القرار الصادر عن النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، ووكيل الوزارة احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية بالوزارة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

وأمرت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، أمس الثلاثاء، «في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

وأوضح البيان أن التحقيق في هذه القضية يأتي في إطار متابعة مكتب النائب العام إجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، مضيفًا أن وكيل النيابة العامة انتهى إلى الأمر بحبس وزير الصحة ووكيل الوزارة احتياطيًّا على ذمة القضية «أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الواقع المسند إليهما».

والزناتي هو الثالث من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي تأمر النيابة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بالوزارة، بعد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة عثمان توغي، وذلك ضمن تحقيقات بدأتها النيابة العامة مع عدد من المسؤولين في قضايا فساد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين

«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات

ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات
نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته

21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!

رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتفاق على 5 إجراءات للنهوض بالصناعة الليبية
الاتفاق على 5 إجراءات للنهوض بالصناعة الليبية
تسجيل 3 إصابات بفيروس «كورونا» في سبها
تسجيل 3 إصابات بفيروس «كورونا» في سبها
ضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية والمحال التجارية بالنواحي الأربع
ضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية والمحال التجارية بالنواحي ...
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر في البريقة
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر في البريقة
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
«الحكم المحلي» تبحث معايير إنشاء وحدات الإدارة المحلية
«الحكم المحلي» تبحث معايير إنشاء وحدات الإدارة المحلية...
إصابات «كورونا» ترتفع للضعف في ليبيا خلال أسبوع
إصابات «كورونا» ترتفع للضعف في ليبيا خلال أسبوع...
مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة
مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ......
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر...
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر في البريقة
العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر في البريقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط