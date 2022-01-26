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إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 08:58 مساء
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر
الصفحة الأولى من الموقع الإلكتروني للمواطنين الليبيين المقيمين مصر
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أطلقت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأربعاء، موقعًا إلكترونيًّا خاصًّا بتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين في مصر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الخدمة الإلكترونية الجديدة، تأتي في إطار التوجيهات بشأن التحول الرقمي، وضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالخارج.

- السفارة الليبية في القاهرة تعلن بدء التسجيل لاستخراج الجواز «الأزرق»
- السفارة الليبية بالقاهرة تبحث تسهيل إجراءات الدخول والإقامة في مصر
- إطلاق منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية

كما أعلنت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، تفعيل عدد من المنظومات الإلكترونية الخاصة بالسفارة، وذلك لتسهيل الحصول على المعلومات وتصنيفها، وذلك بالتعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات بالوزارة.

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