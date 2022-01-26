تسجيل 3 إصابات بفيروس «كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب أمس الثلاثاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل تسع عينات من الجنوب، أظهرت التحاليل المعملية سلبية ست منها، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات، جميعها من سبها.

ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق البيان.

- 2245 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و17 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2245 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و138 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 569 مصابا، وتُوفي 17 آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 413 ألفا و66 حالة، منها 17 ألفا و479 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و620 حالة، وسُجلت 5967 حالة وفاة بالمرض في البلاد.