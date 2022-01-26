الاتفاق على 5 إجراءات للنهوض بالصناعة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزيرا الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على خمسة إجراءات للنهوض بالصناعة الليبية في إطار تنمية الاقتصاد الوطني.

وتشمل الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، إعداد خارطة استثمارية في المجالات الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الخاص بالجنوب الليبي، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصناعة والمعادن على «فيسبوك».

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كما جرى الاتفاق على ربط المناطق الصناعية بالمناطق الحرة والخاصة من أجل تشجيع تجارة العبور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحماية المنتجات والصناعات الوطنية.

وخامس الإجراءات تتمثل في التجهيز لعقد لقاء مع البنوك وصناديق التمويل لوضع آليات إيجاد البدائل الصحيحة لتمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية لخلق فرص عمل للباحثين على العمل.

وفي 7 ديسمبر الماضي، زار وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث زيادة التعاون بين ليبيا ومصر في مجال الصناعة.

وتطرقت الزيارة إلى التعاون في مجال تطوير وتأهيل الموارد البشرية، والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في ليبيا، وتبادل الخبرات في مجال صناعة الحديد والصلب وزيادة التبادل التجاري، والتطوير والاستثمار.