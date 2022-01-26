إطلاق حملة لتشجير المساحات الخارجية بالمساجد والمدارس في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلق مكتب الشباب بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، حملة لتشجير المساحات الخارجية بالمدارس والمساجد تحت شعار «حملة شباب السلام» التي تأتي ضمن مبادرة «اغرس شجرة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح مدير مكتب الشباب ببني وليد، وائل الجدك، في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة يجري تنفيذها من قبل وكالة الجهود التطوعية للشباب وبإشراف مكتب الشباب وبالتعاون مع فريق الهلال الأحمر بني وليد وفوج كشاف ومرشدات المدينة ونادي الظهرة الرياضي.

وقال الجدك، إن الحملة ستستهدف جميع المدارس بالمدينة ويتم خلالها زراعة شتول أشجار الزيتون وبعض الأشجار الأخرى من أجل نشر الوعي لدى المواطن في مجال حماية الأشجار والمحافظة عليها.

المتطوعون المشاركون في حملة التشجير ببني وليد. (الإنترنت)

المتطوعون المشاركون في حملة التشجير ببني وليد. (الإنترنت)

المتطوعون المشاركون في حملة التشجير ببني وليد. (الإنترنت)

المتطوعون المشاركون في حملة التشجير ببني وليد. (الإنترنت)

المتطوعون المشاركون في حملة التشجير ببني وليد. (الإنترنت)