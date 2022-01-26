حرس المنشآت النفطية يطالب بتوفير الإمكانات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب جهاز حرس المنشآت النفطية، الجهات المعنية بالتعاون وتوفير الإمكانات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، من أجل استمرار عمل الجهاز في جميع المواقع النفطية بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن لكل المنشآت النفطية، وفق مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز.

جاءت مطالبة الجهاز على لسان رئيسه العميد علي امحمد الديب خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

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وقال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز وجهاز حرس المنشآت النفطية إن لقاء العابد والديب جرت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاكل التي تواجه عمل جهاز حرس المنشآت النفطية، من بينها الوضع الإداري والمالي للجهاز، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها الجهاز لحماية المنشآت النفطية والتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهاز لحلحلة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهاز أثناء تأدية المهام المؤكلة إليه.

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز أن الوزير علي العابد ثمن خلال اللقاء جهود جهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية.