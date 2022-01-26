مصرف الجمهورية بترهونة يعلن صرف منحة الزواج نقدا دون حساب مصرفي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الجمهورية فرع سيدي الصيد بترهونة، بدء صرف منحة الزواج نقدًا لجميع المواطنين الذين تحصَّلوا على صكوك المنحة دون الحاجة لوجود حساب مصرفي للمستفيد.

وأكد بيان للمجلس التسييري لبلدية ترهونة، اليوم، أن قرار المصرف جاء بالتنسيق مع المجلس، بشرط حضور المستفيد شخصيًا وبصحبته إثبات شخصي ساري المفعول.

وفي 14 أغسطس الماضي، أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»، تبعها بعد شهور إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مليار أخرى للغرض نفسه.

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وحمل القرار الأول، الموقع من قبل الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021»، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018».

وفي 28 ديسمبر، أعلن الدبيبة، الشروع في توزيع المليار دينار الثاني المخصص لمنحة دعم زواج الشباب، منوهًا بأن هناك مليار دينار ثالثة سيجري تخصيصها لدعم زواج الشباب الليبيين.