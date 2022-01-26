إدارة أمن السواحل تتسلم ورشة صيانة متنقلة وقطع غيار للزوارق البحرية من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

استلمت الإدارة العامة لأمن السواحل، صباح اليوم الأربعاء، ورشة صيانة متنقلة وقطع غيار للزوارق والقطع البحرية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية متنقلة، مقدمة من إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه المساعدات تأتي ضمن الدعم المقدم من الجانب الإيطالي وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وحضر مراسم الاستلام التي جرت بميناء طرابلس مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.