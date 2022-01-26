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جريدة روسية: تأجيل الانتخابات «فجر صراعا بين الأجيال» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 26 يناير 2022, 06:06 مساء
جريدة روسية: تأجيل الانتخابات «فجر صراعا بين الأجيال» في ليبيا
من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)
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قالت جريدة روسية إن الوضع الناجم عن تأجيل الانتخابات في ليبيا، أدى إلى الدخول في «صراع بين الأجيال»، مشيرة إلى انعكاس لعبة النفوذ والمصالح بين قوى الداخل ورعاتها الخارجيين على الاقتراع.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد دبيبة، إلى الإسراع بوضع دستور جديد، يُمكِّن ما وصفته جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، «الجماهيرية السابقة» من إطلاق الانتخابات العامة المؤجلة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن الصحيفة، اليوم الأربعاء.

وعلى المنوال نفسه، تُسمع الدعوات لتبني دستور جديد في الجهة المقابلة، «معسكر شرق البلاد المؤيد للمشير خليفة حفتر»، وفق وصف الصحيفة، ومع ذلك، فإن نظرة الأطراف المتنازعة إلى محتوى القانون الأساسي مختلفة وكذلك إلى وظائف السلطة التنفيذية.

واستندت «نيزافيسيمايا غازيتا»، إلى رأي المحاضر في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، الذي تحدث عن تفجر صراع بين الأجيال، مستدركًا بالقول بـ«إن الحديث لا يدور عن مؤشرات العمر، بمقدار ما هو عن الأجيال ضمن التسلسل الزمني للحرب الأهلية»؛ إذ يحاول السياسيون المحليون الدفاع عن مكاسبهم التي تحققت في السنوات الأخيرة.

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ومن غير المستبعد على الإطلاق أن يضع التنظيم الناجح للعملية الانتخابية، الهادف إلى توحيد ليبيا، «حدًا لطموحاتهم»، حسب المحلل الروسي.

وفي ظل هذه الظروف تحاول أطراف الصراع الليبي الداخلية مناشدة اللاعبين الخارجيين، الساعين إلى زيادة المساعدة السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية لتعزيز مواقعهم في الصراع على السلطة، وفق غريغوري لوكيانوف، مضيفًا «إنما ذلك لا يعني أن بعض الشخصيات تميل بشكل خاص إلى هذه الجهة أو تلك، سواء كان الولايات المتحدة أم روسيا أم مصر أم تركيا».

وأضاف أن «كل لاعب يفكر بشكل عملي»، في محاولة لتعزيز موقعه من خلال «المساومة المعقولة» مع جميع القوى ذات المصلحة.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هناك مجموعات نفوذ روسية تتعاون مع شخصيات مختلفة في معسكر شرق ليبيا، لكن هذا يعود على الأرجح إلى «مصالح تتعلق بالبزنس».

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