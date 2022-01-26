السائح: تعميم بروتوكولي علاج وتغذية لمرضى فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، تعميم بروتوكول علاجي خاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن بروتوكول خاص بالتغذية العلاجية لمرضى الفيروس.

وقال السائح، خلال منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البروتوكول العلاجي أُعد من نخبة من الأطباء في اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وراجعه عدة أطباء ليبيين وغير ليبيين موجودين في الخارج، كما أُخد فيه الرأي من بعض الأطباء المعالجين في مراكز العزل.

والجمعة، أعلن السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون»، مؤكدًا أن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر.

وأشار إلى أن الحل هو تقسيم البلاد إلى مناطق صحية لمجابهة الموجة، لأنه «لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد»، ولكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الجائحة.

- حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

- حيدر السائح: لدينا 8.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وأكمل: «قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن؛ بل هي مؤشرات وأرقام.. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم».

وفي 11 يناير الجاري، أكد السائح، أن لدى المركز «8.5 مليون جرعة من اللقاحات» المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «وردت تقريبًا مليون لقاح من سبوتنيك الروسي تم إعطاؤه جرعة أولى والجرعة الثانية أعطيناها من أسترازينيكا بواقع مليون جرعة» ليصبح الإجمالي مليوني جرعة لكلا اللقاحين جرى تطعيم المواطنين بهما.

وأضاف السائح أنه جرى أيضًا توريد 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، موضحًا أن «ما يميز هذا اللقاح هو طول صلاحيته وهو اللقاح الوحيد المنفرد بين اللقاحات على مستوى العالم الذي لديه صلاحية تصل إلى أكثر من سنتين».