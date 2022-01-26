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«مكافحة الأمرض» يطلق حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 04:50 مساء
«مكافحة الأمرض» يطلق حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل
حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تستمر في الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، بالتعاون مع جهاز الشرطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن الحملة تأتي ضمن برنامج الشراكة مع جهاز الشرطة القضائية لربط مقدمي الخدمة داخل المؤسسة، بآخر المستجدات الخاصة بالإيدز والالتهاب الكبدي الفيروسي، والتعريف بالسلوكيات التى قد تؤدي إلى التقاط عدوى الفيروسات، للحث على نشر ثقافة الوقاية.

وبحسب البيان، شملت الحملة التوعوية، خدمة الفحص الطوعي للفيروس؛ إذ قسِّم المستهدفون فيها على ثلاث مراحل، بحيث تشمل كل النزلاء ومقدمي الخدمة بالمؤسسة، وذلك من خلال فريق متخصص من إدارة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا التابعة للمركز.

ولفت البيان إلى أن الحملة تركز ضمن أهدافها على رفض «السلوك الواصم» لحاملي الفيروس، والتعايش معه بإيجابية وتقبله واحترامه وعدم نبذه.

وأوضح المركز أن الحملة هي المرحلة الثانية من خطة عمل تشمل تغطية كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالمنطقة الغربية .

حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
«مكافحة الأمرض» يطلق حملة توعوية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل
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