«الصحة»: مراكز العزل تستقبل 20 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 16 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 16 شخصا بعد تعافيهم.

وفي حين توفي 16 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 146 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 63 في العناية الفائقة، و83 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 413 ألفا و66 إصابة بالفيروس، منها 17 ألفا و479 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و620 حالة، وسُجلت 5967 حالة وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.