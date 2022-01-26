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تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 02:31 مساء
تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية
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تباينت أسعار صرف سلة من العملات أمام الدينار الليبي، في السوق الموازية اليوم الأربعاء، عند نفس مستواها المسجل، أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.90 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين ارتفع سعر اليورو خمسة قروش إلى 5.48 دينار مقابل 5.43 دينار أمس، واليورو أربعة قروش مسجلًا 6.54 دينار من 6.50 دينار أمس.

وانخفض سعر الدينار التونسي خمسة قروش إلى 1.65 دينار من 1.70 دينار، بينما ثبتت الليرة التركية عند 0.36 دينار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 208 دنانير.

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