تفعيل التعليم عن بعد للطلاب أصحاب الحالات المرضية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة التربية والتعليم بتفعيل التعليم عن بعد للطلاب أصحاب الحالات المرضية، نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد أخيرا، ومطالبة الكثير من أولياء الأمور بإيقاف الدراسة خوفا على صحة أبنائهم، وصعوبة وجودهم داخل المدارس.

جاء ذلك في كتاب وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعود الأسود إلى مراقبي الوزارة، والمنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأوضح الكتاب أن تفعيل التعليم عن بعد سيكون عبر متابعة الدروس الموجودة على قناة الوزارة أو أي وسيلة أخرى يفضلها أولياء الأمور، شرط أن يتعهدوا بحضور أبنائهم للتطبيقات والامتحانات الشهرية والنصفية والنهائية، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة التفتيش التربوي العام الماضي.