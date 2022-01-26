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السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 10:46 صباحا
السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر صرف اليورو قرشا إلى 5.18 دينار من 5.19 دينار أمس، وبالمثل سعر الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.20 دينار مقابل 6.21 دينار أمس.

في حين، حافظ متوسط سعر الدولار على مستوى 4.58 دينار، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ليسجلا 1.24 دينار و1.22 دينار على الترتيب، وخسر سعر الدينار التونسي قرشا ليصبح 1.58 دينار مقابل 1.59 دينار أمس.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، بينما ارتفع سعر الليرة التركية قرشا إلى 0.34 دينار من 0.33 دينار أمس.

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