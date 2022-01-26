أحوال الطقس اليوم: أمطار متفرقة على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق الشمال، مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 7 و15 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 07 و13 درجة مئوية، وتصل إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الجلية والصحراوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة من أجدابيا إلى أقصى الساحل الشرقي، مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و13 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية.