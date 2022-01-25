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ليبيا تتعاون مع مصر لتنمية القطاع الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 11:12 مساء
ليبيا تتعاون مع مصر لتنمية القطاع الصناعي
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل يلتقي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (الإنترنت)
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سجلت قيمة الواردات الليبية من السوق المصرية 938 مليون دولار خلال العام 2021، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال العام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية نقل عن الوزيرة نيفين جامع قولها إن السوق الليبية تعد إحدى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2021، حيث احتلت المرتبة الـ9 عالميًّا بالنسبة لصادرات بلادها.

واستقبلت الوزيرة نيفين جامع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، حيث استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

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وقالت الوزيرة إن مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع ليبيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتة إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والليبي، على حد سواء.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ملموسًا بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثماري.

ومن جانبه أكد الغويل حرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين، وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع مصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى.

وأشار الغويل إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على البلدين، لافتًا إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر أبريل من العام الماضى.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل يلتقي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (الإنترنت)
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل يلتقي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (الإنترنت)
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