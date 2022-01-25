الدبيبة: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لضبط الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي بشأن ضبط الحدود.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على زيارته اليوم الثلاثاء تشاد، ولقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد إدريس ديبي.

وتابع الدبيبة أن «ما تمثله تشاد من عمق استراتيجي لنا وما يجمع شعبينا من أواصر تاريخية عريقة وقواسم مشتركة تمتد جذورها عبر التاريخ يحتم علينا العمل معًا لتفعيل ووضع جميع الاتفاقات الأمنية بين بلدينا حيز التنفيذ للسيطرة على الحدود التي أصبحت ملاذًا للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين».

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وأشار إلى العمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يحقق مصلحة الطرفين، باعتبار أن «حل هذه الأزمات لا يجب أن يقتصر على الحل الأمني وحده».

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الدبيبة إلى أنجامينا عاصمة تشاد، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي ألبرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.

وبحث الدبيبة، خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي، تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأمني وتأمين الحدود.