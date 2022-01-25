السفير الليبي الجديد في أبوظبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الخارجية الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم السفير الليبي الجديد لدى الإمارات، سالم الشيباني، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عليا المحرزي، وذلك بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن المحرزي تمنت للسفير الليبي الجديد لدى أبوظبي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير ليبيا الجديد، سالم الشيباني، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

- سفير الإمارات يؤكد للمنقوش دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية لاستقرار ليبيا

- الدبيبة يتفق مع سفير الإمارات على تفعيل اللجنة المشتركة ومنح التأشيرة إلكترونيا لليبيين

- المنفي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا

وفي 17 يناير الجاري، تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، وذلك خلال استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

واتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير الإمارات لدى ليبيا، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومنح تأشيرة دخول الإمارات لليبيين إلكترونيًّا دون الحاجة إلى السفر لدولة ثالثة للحصول عليها.