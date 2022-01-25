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العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 09:00 مساء
العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط
وزير النفط والغاز المكلف علي العابد يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. الثلاثاء، 25 يناير 2022 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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استعرض وزير النفط والغاز المكلف علي العابد، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، التحديات التي تواجه قطاع النفط، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك» بأن الطرفين ناقشا عددًا من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، حيث قدم صنع الله شرحًا واضحًا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية وأيضًا التحديات التي تقف عائقًا أمام تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات النفطية في ربوع البلاد.

وأكد العابد ضرورة التنسيق لحلحة الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية، كونه المورد الأساسي الأول للاقتصاد الوطني، كما تمت مناقشة سبل توفير الميزانية، حيث جرى اطلاع الوزير على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع إنتاج الغاز المنزلي، الذي تأخر لعقود، مشددًا على استمرار التنسيق ودعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس.

- تكليف وزير العمل مهام وزارة النفط والغاز
- وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة النفط والغاز أن الوزير محمد عون في إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام، على أن يعود إلى ليبيا قريبًا لاستكمال مهام عمله بالوزارة.

كانت الوزارة توضح موقف الوزير عون، عقب نشر وزارة العمل والتأهيل على «فيسبوك» بيانًا قالت فيه إن وزيرها مكلف بوزير النفط والغاز، والتقى بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر.

وبدأ خلاف بين قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، في أغسطس الماضي، حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في أغسطس، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، ليرد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، بأن المؤسسة «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ومن ثم استمر التلاسن بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

وزير النفط والغاز المكلف علي العابد يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. الثلاثاء، 25 يناير 2022 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
وزير النفط والغاز المكلف علي العابد يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. الثلاثاء، 25 يناير 2022 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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