«الصحة»: تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات، بناءً على كتاب وجهه الوزير علي الزناتي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك في إفادة قدمها مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطان، عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار مليطان إلى تشكيل لجنة من الأخصائيين داخل مستشفى طرابلس الجامعي، وأخرى في بنغازي، لفرز ملفات مرضى ضمور العضلات وإعطاء الأولوية للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

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وقال إن الوزارة تمكنت من توفير جرعتي علاج لطفلتين تعانيان مرض ضمور العضلات، وكلتا الطفلتان تتلقى العلاج بدولة ألمانيا.

وفي 17 سبتمبر الماضي، قالت وزارة الصحة إن الوزير علي الزناتي، اتفق على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج في مصر.