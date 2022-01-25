الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة بين ليبيا وتشاد وآليات تنفيذها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى إنشاء لجان تضم خبراء مختصين في مختلف المجالات بين ليبيا وتشاد لتحديد الأولويات المشتركة بين البلدين وآليات تنفيذها، معتبرًا أن المقاربة الأمنية لمعالجة الأزمات على الحدود بين البلدين «لا تكفي وحدها».

جاءت دعوة الدبيبة خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التشادية، أنجامينا، رفقة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي، وعدد من المسؤولين التشاديين.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن الدبيبة عبر في مستهل اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط ليبيا وتشاد من أواصر تاريخية عريقة وقواسم مشتركة وروابط الدم واللغة والمصاهرة، تمتد جذورها عبر التاريخ، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له.

الدبيبة وديبي يناقشان تفعيل الاتفاقية الرباعية وتأمين الحدود بين ليبا وتشاد

وأوضحت أن اجتماع الدبيبة وديبي تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين، التي من أهمها مسألة تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي جرى توقيعها في 2018 لتدخل حيز التنفيذ، إضافة إلى تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب.

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وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، «دعم التعاون الأمني بين البلدين من خلال الدوريات الصحراوية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات»، مطالبًا في هذا الصدد المجتمع الدولي بـ«القيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي أصبحت ملاذًا للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين».

الدبيبة يوضح مهام لجان الخبراء المشتركة بين ليبيا وتشاد

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن «معالجة هذه الأزمات لا يجب أن يقتصر على الحل الأمني وحده، فالمقاربة الأمنية وحدها لا تكفي»، داعيًا في هذا الإطار إلى «العمل على إنشاء لجان مشتركة تضم خبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المشتركة، ووضع الآليات التنفيذية لها».

وأضاف الدبيبة أن لجان الخبراء تعمل أيضًا على «بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السلع وإمكانية استفادة تشاد من الموانئ الليبية، بما يعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، إضافة إلى شق الطرق وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لزيادة حجم التبادل التجاري» وفق حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة والوفد المرافق له خلال اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري في تشاد، الثلاثاء 25 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)