Atwasat

هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة الأمراض» يجيب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 05:48 مساء
هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة الأمراض» يجيب
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (الإنترنت)
alwasat radio

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم وجود أي علاقة بين لقاحات فيروس كورونا، وخطر الإجهاض للحوامل؛ مما يشير إلى سلامة الحصول على جرعات اللقاح أثناء الحمل.

ولفت المركز في بيان حول أكثر 5 أسئلة شائعة حول تلقي المرأة الحامل للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بإعطاء لقاح «فايزر» للنساء الحوامل لحمايتهن، وحماية أطفالهن.

وشدد المركز على أنه لا يوجد مخاوف بشأن ما إذا كان اللقاح يسبب العقم؛ أو يمكن أن يسبب أي نوع من العيوب الخلقية، كما أكد الباحثون أن لقاح «فايزر» لا يدخل نواة الخلية، مما يعني أنه لا يحدث أي تغيرات جينية «للجنين».

وحول مضاعفات تلقي اللقاح للمرأة الحامل، قال إن بينها الحمى، وآلام العضلات والمفاصل، والتعب، والصداع، مضيفًا أن معظم هذه الأعراض تختفي في غضون يوم، أو يومين، ولا وجود لأعراض خطيرة تصيب المرأة الحامل بالخصوص.

- كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
- «مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%

وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن لقاحات «كوفيد-19» تؤثر على الخصوبة في المستقبل سواء للرجال أو النساء كما تشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي تلقين اللقاح أنجبن أطفالا بشكل طبيعي.

لكن المركز طالب النساء باستشارة طبيب التوليد قبل تلقي التطعيم لتفادي أي مشاكل أخرى، قد تكون تعاني منها المرأة الحامل، وقد تشكل خطرًا على صِحتها وصِحة جنينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمم أفريقيا بالتوقيت الليبي: «بوابة الوسط» تستعرض مواجهتين ناريتين

أمم أفريقيا بالتوقيت الليبي: «بوابة الوسط» تستعرض مواجهتين ناريتين
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
نادال يقترب من الرقم القياسي ويصل نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

نادال يقترب من الرقم القياسي ويصل نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين

ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد

حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان

سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام

«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكيل وزارة الخارجية يطالب إيطاليا بعودة شركاتها ومساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة
وكيل وزارة الخارجية يطالب إيطاليا بعودة شركاتها ومساعدة ليبيا في ...
الصحة»: دخول 25 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة
الصحة»: دخول 25 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة
مجلس النواب يحدد 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة
مجلس النواب يحدد 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة
هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة الأمراض» يجيب
هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة ...
الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة بين ليبيا وتشاد وآليات تنفيذها
الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة بين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
بليحق: التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر لتحقيق توافق سياسي
بليحق: التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر لتحقيق توافق ......
وليامز وسفير مالطا يتفقان على ضرورة قيام «النواب» بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكل حازم
وليامز وسفير مالطا يتفقان على ضرورة قيام «النواب» بإعادة ......
«الأرصاد» يتوقع تساقط مزيد الثلوج على الجبل الأخضر خلال الساعات المقبلة
«الأرصاد» يتوقع تساقط مزيد الثلوج على الجبل الأخضر خلال ......
الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة بين ليبيا وتشاد وآليات تنفيذها
الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة ......
هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة الأمراض» يجيب
هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط