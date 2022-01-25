مجلس النواب يحدد 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الشروط التي أقرها المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق، للراغبين في الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني أحميد حومه وبحضور 120 نائبًا.

ونصت الشروط التي أقرها المجلس خلال جلسة اليوم للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة على:

1- أن يكون ليبيًّا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.

2- أن لا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى.

3- أن لا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.

4- أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا.

5- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة.

6- أن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك.

7- أن لا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة مهامه.

9- أن يقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.

10- أن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح.

11- أن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

12- أن يقدم إقرار الذمة المالية.

13- أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

- انقر هنا لمشاهدة تسجيل لمداولات جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء، 25 يناير

- أبرز مداولات الجلسة: «النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

- «النواب» يصوت ضد مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة​

- عقيلة: «النواب» يتفق اليوم على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة​

واختتم مجلس النواب مداولاته، الثلاثاء، بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وفيما اتفق غالبية الأعضاء على انفراد المجلس بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة فيها، اختلفوا حول مدة ولايتها وبرنامج عملها.

وفي نهاية أكثر من ثلاث ساعات من المداولات، أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، تصويت النواب ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بواقع 30 صوتًا مقابل 21 صوتًا، دون ذكر عدد النواب الحاضرين أو عدد الممتنعين منهم عن التصويت.

وفي حين انتقد عديد النواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محملين إياها مسؤولية الوضع المعيشي المتردي، رفض آخرون «تحيز» المجلس ضد الحكومة وامتناعه عن الإقرار بما حققته من «إنجازات»، على حد تعبيرهم.

جلسة مجلس النواب الثلاثاء 25 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب الثلاثاء 25 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)