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الصحة»: دخول 25 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 05:01 مساء
الصحة»: دخول 25 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة
إحدى غرف مركز عزل بئر هويسة في الزاوية، 31 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة، دخول 25 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 20 حالة خروج لحالات بعد تعافيها.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن مراكز العزل سجلت وفاة 14 شخصًا مصابين بـ«كورونا» داخل مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة وجود 144 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 71 في العناية الفائقة، و73 موجودين بالأقسام.

3063 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و14 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3063 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و133 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 463 مصابا، وتُوفي 14 آخرون، وبلغت نسبة الحالات الموجبة 32% من إجمالي 9518 عينة جرى تحليلها؛ إذ ظهرت سلبية 4655 منها.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 410 آلاف و821 حالة، منها 15 ألفا و820 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و51 حالة، وسُجلت 5950 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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