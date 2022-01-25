الدبيبة: ندعم الحكومة التشادية وجهودها في مكافحة المرتزقة والإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا تدعم الحكومة التشادية وجهودها في مكافحة المرتزقة والإرهاب.

وشدد الدبيبة، خلال تصريح صحفي، على هامش زيارته تشاد، على أن حكومته لديها «هدف ثابت وجذري» يتمثل في تقوية العلاقات الليبية-التشادية، وتكوين إطار عام للتعاون المثمر بين البلدين.

- الدبيبة يبحث مع رئيس المجلس العسكري التشادي تعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود

- الدبيبة يصل تشاد في زيارة رسمية

أضاف أن البلدين يسعيان لتعاون شامل وعام، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية وحماية الحدود والتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الدبيبة إلى أنجامينا عاصمة تشاد، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي ألبرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.

وبحث الدبيبة، خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس، تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأمني وتأمين الحدود.

اللقاء الذي عُقِد في العاصمة التشادية، أنجمينا، بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التواصل والتعاون في عديد الملفات، خاصة الملف الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.