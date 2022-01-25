مجلس النواب ينتهي من مداولات شروط تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى مجلس النواب من جلسته الثلاثاء، التي ناقشت شروط تشكيل الحكومة الجديدة.

واختتمت الجلسة بتصويت أعضاء المجلس ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري، وذلك بواقع 30 صوتا مقابل 21 صوتا.

ومن المقرر أن تقدم لجنة خارطة الطريق، تقريرها النهائي خلال جلسة الأسبوع المقبل، كما تحدث عدد من النواب.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في كلمته بداية الجلسة، إن المجلس سيتفق خلال جلسته اليوم على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة، على ما نقل عنه المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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وبخصوص شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، قال عقيلة: «أن يتحصل على 25 تزكية من مجلس النواب و15 تزكية من مجلس الدولة».