الدبيبة يبحث مع رئيس المجلس العسكري التشادي تعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس، تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأمني وتأمين الحدود.

اللقاء الذي عُقِد في العاصمة التشادية أنجمينا، بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التواصل والتعاون في العديد من الملفات، خاصة الملف الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وفق ما قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم.

- الدبيبة يصل تشاد في زيارة رسمية

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الدبيبة، إلى أنجامينا عاصمة تشاد، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي البرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.