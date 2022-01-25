%64.5 زيادة في حجم الواردات المصرية للسوق الليبية خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت الواردات المصرية للسوق الليبية، خلال العام الماضي 2021، إلى 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال العام 2020 بنسبة زيادة 64.5%، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم.

وبحسب البيان، ناقش وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سلامة الغويل، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية، بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الغويل حرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى «حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيي» خاصة ما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري، وفق نص البيان.

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وأشار إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين، مؤكدًا ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي.

من جانبها، قالت جامع إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع ليبيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ملموسًا بين البلدين في المجال الصناعي، يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي، بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتةً إلى إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاستثماري.

سلامة الغويل، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع, 25 يناير 2022. (مجلس الوزراء المصري)