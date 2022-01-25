الميهوب يطالب عقيلة بفتح باب الترشح لـ«السلطة التنفيذية الجديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، رئيس المجلس، عقيلة صالح بضرورة الإعلان عن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، خلال جلسة اليوم.

كما طالب الميهوب خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق، اليوم الثلاثاء، بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية، ومخاطبة مجلس العموم البريطانية والأمين العام للأمم المتحدة لـ«كبح جماح» السفيرة البريطانية والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

ووافق النائب على اقتراح رئيس المجلس بتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، كما رأي أن الشروط المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة «جيدة».