محمد لينو لـ«النواب»: لماذا لا نتحدث عن تحويل الحكومة خيم العزاء إلى أفراح؟

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد عضو مجلس النواب، محمد لينو، حديث النواب الدائم عن سلبيات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة دون ذكر إيجابياتها.

وقال لينو خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في طبرق، اليوم الثلاثاء: « الكل يتكلم عن الفساد والمآسي في الحكومة (..) لا يجرى النظر في الجانب الإيجابي (...) لماذا لا نتحدث عن نجاح الحكومة في حلحلة أزمة الرواتب، وإدخال محطات جديدة للطاقة، واستبدال خيم العزاء بالأفراح، وتزويج عديد الليبيين».

واندلعت مشادات كلامية بين النائب محمد لينو وعدد من النواب قاطعوا حديثه، وإثر ذلك انقطع البث التلفزيوني عن جلسة مجلس النواب.