جلال الشويهدي: لا يجب الاستعجال في العملية الانتخابية.. ويمكن إعطاء مهلة سنتين لحكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي إلى عدم الاستعجال في العملية الانتخابية، وذلك لأجل تهيئة البيئة المناسبة لها حتى لا يتكرر ما حدث في 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف أن مدة السلطة التنفيذية الحالية انتهت، ولابد من حكومة جديدة يتفق عليها الليبيون، حسب كلمته في جلسة المجلس الثلاثاء.

وتابع أن الحكومة الجديدة يجب أن تفرض سيطرتها على جميع ربوع ليبيا، ومتابعا: «أما أن نكون في مربعات أمنية يسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة، فلن يمكن إجراء الانتخابات»، مقترحا إعطاء مهلة لتلك الحكومة، تصل إلى سنتين لبسط نفوذها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية.