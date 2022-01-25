فوزية أبوغالية: لجنة خارطة الطريق قد تقدم تقريرها النهائي لـ«النواب» الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت عضوة مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق، فوزية أبوغالية، أن لجنة خارطة الطريق قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب في الأسبوع المقبل أو قد تطلب مزيد من الوقت حتى تقديم خارطة شاملة.

وأضافت أبوغالية خلال كلمتها بجلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه ينجز خلال هذه الفترة هو «الخيار الأفضل»، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إحداث «تنازلات وتوافقات»، مطالبة جميع الأطراف السياسية بـ«تغليب المصلحة العامة».

وبخصوص لقاء لجنة خارطة الطريق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت أبوغالية إن البعثة هي من طلبت اللقاء، مؤكدة طلب اللجنة الدعم الأممي لمخرجاتها، وحرصها على عدم «التدخل في شؤونها الداخلية».

وعن السلطة التنفيذية، أوضحت أن الموضوع برمته يرجع إلى مجلس النواب حيث أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، لافتة إلى وضع لجنة خارطة الطريق بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد.