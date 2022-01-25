الدبيبة يصل تشاد في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى أنجامينا عاصمة تشاد، مع الوفد المرافق له.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، كان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق، رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي البرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.

والإثنين، أكد الدبيبة خلال لقاء مع سفير جمهورية النيجر اسياد اد كاتو، «أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود وأمنها».

- الدبيبة يؤكد لسفير النيجر أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود

- رئيس النيجر ينتقد ضعف التصدي لتهريب الأسلحة من ليبيا

- رئيس النيجر يأمل إجراء الانتخابات الليبية بموعدها وفي «ظروف جيدة»

وأوضح الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء أن «ضبط الحدود مسؤولية يجب أن تتضافر فيها جهود جميع الدول المعنية بهذا الملف». وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيجر، وفتح آفاق التعاون في عدة مجالات أهمها المجال الأمني.

وفي نهاية العام الماضي، وصف رئيس النيجر محمد بازوم، ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقا من ليبيا، لتسليح فصائل متطرفة تنشط في منطقة الساحل، بأنه «خطأ فادح».

الدبيبة يصل تشاد, 25 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة مع نظيره التشادي, 25 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يصل تشاد, 25 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)