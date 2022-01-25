شلابي: هناك أقاويل عن رشاوى مقابل سحب الثقة من الحكومة.. وعقيلة يرد

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية عائشة شلابي إن هناك أقاويل داخل أروقة مجلس النواب بشأن تلقي أعضاء رشاوى لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ودعت شلابي مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخة بشأن عقد المصالحة الوطنية، وحسم ملفات النازحين والمقابر الجماعية وغيرها، حسب كلمتها في جلسة المجلس الثلاثاء.

ورد رئيس المجلس عقيلة صالح على حديثها بشأن «الرشاوى»، قائلا إنه سيطلب التحقيق في ما جاء في حديثها، كي لا تكون الاتهامات بشكل مرسل، كما سيكون هناك إجراء مع النواب الذين يثيرون هذا الأمر دون وثائق ومستندات تثبت صحة اتهاماتهم.

وانتقدت شلابي عدم تمرير مجلس النواب الميزانية العامة للحكومة، وغيابه عن لعب دوره الرقابي خلال الفترة الماضية.