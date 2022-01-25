النويري: أي خارطة طريق بدون تحديد مواعيد للانتخابات ستكون قاصرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن أي خارطة طريق بدون تحديد مواعيد وتوقيتات للانتخابات ستكون «قاصرة»، مضيفا أن نحو 2.5 مليون ليبي يريدون الانتخابات.

وتابع: «نحن في مفترق طرق، وكل الخيارات مفتوحة، وخاطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات بشكل متزامن، وتضع ترتيبات أمنية تشمل جمع السلاح وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والسير أيضا في المسار الدستوري ومسار تشكيل السلطة التنفيذية»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

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ورفض النويري تبادل الاتهامات والتخوين بين النواب، مشددا أن اللقاءات بين الأطرف الليبية مفيدة وستسهم في حل الأزمة، وذلك بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي لا ترغب في استقرار الدولة.