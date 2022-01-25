3063 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و14 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3063 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و133 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 463 مصابا، وتُوفي 14 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 32% من إجمالي 9518 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4655 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 410 آلاف و821 حالة، منها 15 ألفا و820 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و51 حالة، وسُجلت 5950 حالة وفاة بالمرض في البلاد.