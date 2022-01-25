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بث مباشر .. «النواب» يستأنف مداولاته بشأن الحكومة ومخرجات «خارطة الطريق»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 12:30 مساء
بث مباشر .. «النواب» يستأنف مداولاته بشأن الحكومة ومخرجات «خارطة الطريق»
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 25 يناير 2022. (لقطة مثبة من نقل مباشر)
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يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مداولاته بشأن وضع آلية لاختيار رئيس حكومة جديد، ومخرجات لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من المجلس.

وعلق مجلس النواب جلسته التي عقدها بمقره في مدينة طبرق، الإثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري والثاني احميد حومة و122 نائبًا، على أن تستأنف، الثلاثاء.

واستمع النواب خلال الجلسة إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي، إضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفقًا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

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وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن الجلسة خلصت إلى مطالبة لجنة خارطة الطريق بـ«تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب»، إضافة إلى تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة، الثلاثاء، واستلام المستندات المطلوبة». كما خلصت الجلسة إلى «مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة سرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام».

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