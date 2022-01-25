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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 11:20 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى طبرق
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من سرت إلى طبرق تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 و3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية إلى شمالية غربية على باقي الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.50 متر، ويصل إلى 3 أمتار على سرت.
- البحر مضطرب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من الجيل الأخضر إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3 أمتار، ويصل اليوم إلى 3.75 متر على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.

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