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الحويج يناقش عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 01:34 صباحا
الحويج يناقش عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج التقى السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، يوم الإثنين، السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقر الوزارة لمناقشة معوقات عودة عضوية ليبيا بالمجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة.

واستعرض اللقاء خطة عمل المجلس، ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في دولة ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

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كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

حضر اللقاء مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس المكتب الإقليمي للمجلس بليبيا ومندوب المجلس الرئاسي.

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