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سرقة أسلاك كهرباء بطول 550 مترا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 25 يناير 2022, 12:58 صباحا
سرقة أسلاك كهرباء بطول 550 مترا في سرت
آثار سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة الغربيات في ضاحية سرت (الإنترنت)
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قال رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء- سرت، فتحي قرقوم، إن خطوط نقل الكهرباء بمحلة الغربيات تعرضت للسرقة والعبث من قبل خارجين عن القانون.

وأوضح قرقوم، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأسلاك المسروقة بطول 550 مترًا؛ أي مسافة 11 عمودا ناقلا للكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار عن المزارع بمحلة الغربيات الواقعة جنوب سرت.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

آثار سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة الغربيات في ضاحية سرت (الإنترنت)
آثار سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة الغربيات في ضاحية سرت (الإنترنت)
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