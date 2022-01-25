ضبط وافدين يمتهنان سرقة الأغنام بمنطقة العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت وحدة البحث الجنائي العزيزية بمديرية أمن الجفارة القبض على شخصين من العمالة الوافدة يمتهنان سرقة الأغنام بمنطقة العزيزية، ومتهمين في عدة سرقات.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وأفاد البيان أيضًا بأن وحدة البحث الجنائي ألقت القبض على متهم آخر، مطلوب لدى مراكز شرطة العزيزية والساعدية والسواني على ذمة وقائع سطو مسلح والسرقة بالإكراه وسرقة المركبات الآلية، بالإضافة إلى متهم مطلوب لدى مركز شرطة القواسم مديرية أمن غريان، وجرى ضبطه وبحوزته مواد مخدرة.

وأشار البيان إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الأمنية رقم «1» الصادرة من قبل مدير الأمن.