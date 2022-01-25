Atwasat

المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء المقيمين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 12:08 صباحا
المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء المقيمين في طرابلس
صورة جماعية للسفراء نشرتها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عبر حسابها على تويتر.
alwasat radio

أقامت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، حفل عشاء «تكريماً لجهود سفراء الدول المقيمين فى طرابلس».

ونشرت المنقوش صورة جماعية مع السفراء، عبر حسابها على «تويتر»، وغردت: «حفل عشاء تكريماً لجهود سفراء الدول الشقيقة والصديقة المقيمين فى طرابلس. شكراً لعملكم الدؤوب وتواجدكم بيننا للعمل من داخل ليبيا. ندعوا باقي السفراء غير المقيمين للتواجد بيننا».

- المنقوش تبحث تحديات العملية السياسية في لقاء مع سفير هولندا

والسفراء الحاضرين يمثلون دول: «تركيا، إيطاليا، فرنسا، قطر، مصر، الجزائر، تونس، الاتحاد الأووربي، النيجر، باكستان، الاتحاد الأوروبي وكندا»، بالإضافة إلى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

والخميس الماضي اجتمعت وزيرة الخارجية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، واطلعت على نتائج محادثاتها وليامز مع المحاورين الدوليين، وكذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية وسبل إيجاد الحلول لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان

سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام

«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)

تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
جَلُّود والإصلاح

جَلُّود والإصلاح
180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب

هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات الليبية
وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات ...
وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام
وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام
بريطانيا تدعو إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر
بريطانيا تدعو إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات ...
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا
المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
سرقة أسلاك كهرباء بطول 550 مترا في سرت
سرقة أسلاك كهرباء بطول 550 مترا في سرت...
ضبط وافدين يمتهنان سرقة الأغنام بمنطقة العزيزية
ضبط وافدين يمتهنان سرقة الأغنام بمنطقة العزيزية...
المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء المقيمين في طرابلس
المنقوش تقيم مأدبة عشاء للسفراء المقيمين في طرابلس...
المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا
المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا...
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط