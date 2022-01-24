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وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 10:31 مساء
وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)
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قالت وزارة النفط والغاز إن الوزير محمد عون في إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام، على أن يعود إلى ليبيا قريبًا لاستكمال مهام عمله بالوزارة.

جاء ذلك ردًّا على ما تُداول بشأن تكليف وزير العمل والتأهيل، علي العابد، بدلاً عن وزير النفط والغازؤ محمد عون.

- تكليف وزير العمل مهام وزارة النفط والغاز
- المؤسسة الوطنية للنفط: عون مصر على تعدي صلاحياته

وتابعت صفحة وزارة النفط على «فيسبوك» أن «وزارة النفط والغاز المتمثلة في وزيرها محمد عون والنخبة التي تدير الوزارة أعادوا إلى الدولة الليبية أكثر من عشرة مليارات دينار ليبي».

وفي وقت سابق نشرت وزارة العمل والتأهيل على «فيسبوك» بيانًا قالت فيه إن وزير النفط والغاز المكلف علي العابد، التقى بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر، وبحضور عدد من المستشارين والإدارات المختصة بالوزارة.

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